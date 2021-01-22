В Воронеже могут построить две новые школы

Если все планы реализуются, учиться школьникам будет намного комфортнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Воронеже могут появиться еще две школы – на Московском проспекте и в микрорайоне Масловка. Об этом стало известно из комментариев в Инстаграме губернатора Александра Гусева.

На Московском проспекте могут построить школу на 1224 ученика и детсад на 220 мест. А в микрорайоне Масловка планируют сделать пристройку к школе № 77. В ней смогут учиться еще 370 ребят.

Однако эти планы пока вилами по воде писаны. Они могут реализоваться только при выделении финансирования. А дадут на эти цели деньги или нет, пока непонятно.

Напомним, есть и более реальные проекты. На том же Московском проспекте в 2022 году появится крупнейшая российская школы на 2860 учащихся. В ней сделают ресторан, пруды и велодорожки, а также большую площадку для летательных аппаратов и квадрокоптеров (она станет базой для освоения робототехники).

В микрорайоне «Процессор» обещают ускорить строительство школы на 1500 мест. Ранее ее планировали открыть в 2023 году, но не исключено, что это получится сделать раньше.

Кроме того, в 2022 году планируют открыть пристройку к зданию лицея села Верхний Мамон и школу в селе Садовое Аннинского района.