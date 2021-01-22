Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже могут построить две новые школы

Но только при условии выделения финансирования
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий
Если все планы реализуются, учиться школьникам будет намного комфортнее.

Если все планы реализуются, учиться школьникам будет намного комфортнее.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Воронеже могут появиться еще две школы – на Московском проспекте и в микрорайоне Масловка. Об этом стало известно из комментариев в Инстаграме губернатора Александра Гусева.

На Московском проспекте могут построить школу на 1224 ученика и детсад на 220 мест. А в микрорайоне Масловка планируют сделать пристройку к школе № 77. В ней смогут учиться еще 370 ребят.

Однако эти планы пока вилами по воде писаны. Они могут реализоваться только при выделении финансирования. А дадут на эти цели деньги или нет, пока непонятно.

Напомним, есть и более реальные проекты. На том же Московском проспекте в 2022 году появится крупнейшая российская школы на 2860 учащихся. В ней сделают ресторан, пруды и велодорожки, а также большую площадку для летательных аппаратов и квадрокоптеров (она станет базой для освоения робототехники).

В микрорайоне «Процессор» обещают ускорить строительство школы на 1500 мест. Ранее ее планировали открыть в 2023 году, но не исключено, что это получится сделать раньше.

Кроме того, в 2022 году планируют открыть пристройку к зданию лицея села Верхний Мамон и школу в селе Садовое Аннинского района.