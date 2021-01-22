В Воронежском центральном парке прошла акция «Покорми птиц зимой»

Все эти птицы слетелись в парк Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

22 января управление экологии администрации города провело акцию «Покорми птиц зимой» в Воронежском центральном парке. Не первый год именно в этом месте массово зимуют кряквы. Так, в этот раз ученые насчитали 200 птиц. Кряква стала достопримечательностью центрального парка.

Доцент кафедры зоологии ВГУ Александр Климов пояснил, что дикие утки, как понятно из названия, самодостаточны и могут перезимовать без помощи людей. Но во время морозов даже они требуют внимания.

Птиц важно правильно подкармливать Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Посетителям парка во время акции рассказали, как подкармливать, например, диких уток. Например, хлебобулочные изделия нужно исключить – они отрицательно сказываются на пищеварительной системе уток. Также вредны соленая и сладкая пища. Хорошим подкормом для водоплавающих птиц станут овсяные или кукурузные хлопья без добавок, комбикорм, замоченные или отваренные без соли крупы (перловка, овсянка, ячмень).

Класть корм для птиц желательно на берегу, а не бросать в водоем. Так, сотрудники МКП «Экоцентр» расставили кормушки на берегу водоема и в ручье.

Кстати, в парке кроме уточек традиционными зимующими птицами являются различные виды синиц, воробьев и дятлов, дубоносы, поползень, сизый голубь, серая ворона, сорока, сойка, чиж, снегирь и другие.