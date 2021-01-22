В Воронежской области провели уже почти 1,4 млн тестов на коронавирус

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

За 10 месяцев с начала пандемии в Воронежской области провели уже 1 339213 лабораторных исследований на наличие COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 22 января.

В области ежедневно проводятся десятки анализов на наличие у воронежцев ковида.

Как показала свежая статистика регионального оперштаба, ежесутчно продолжают выявлять новые случаи заболевания. На протяжении января прирост составляет до 395 случаев. Больше всего инфицированных в возрастных группах 40-65 лет (51%, снижение на 2%) и 18-39 лет (29%, рост 4%).