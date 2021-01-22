В Воронежской области в районной аптеке обнаружили катастрофически мало самых нужных лекарств

Сотрудники прокуратуры Терновского района провели работу одного из местных аптечных пунктов. И обнаружили грубые нарушения закона. В аптеке не было лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых лекарств. Да и те, которые были в продаже, хранили с нарушением температурного режима.

По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении владельца аптечного пункта ИП Насоновой Л.Н. административное дело. Она отвечала перед судом по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией))».

Арбитражный суд Воронежской области признал бизнес-леди виновной и назначил ей штраф. Его сумму в надзорном ведомстве не разглашают.