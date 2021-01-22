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Общество

Жители района под Воронежем пожаловались на долгое ожидание автобусов из областного центра

Проверка прокуратуры показала, что претензии людей обоснованы
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры требуют делать гораздо больше рейсов автобусов до Новой Усмани.

Сотрудники прокуратуры требуют делать гораздо больше рейсов автобусов до Новой Усмани.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района проверили работу транспортной компании ООО «НТК». В ней занимаются перевозками пассажиров по маршруту «Воронеж – Новая Усмань (микрорайон Южный)».

Работники надзорного ведомства выяснили, что по договору компания должна обеспечивать 60 рейсов автобусов по рабочим дням, и 40 – по выходным. Однако на деле их выполняют гораздо меньше (всего 69% от нормы).

Сотрудники районной прокуратуры внесли представление директору организации об устранении этих нарушений. Работника компании, которого посчитали виновным в них, привлекли к дисциплинарной ответственности. В то же время призвали проследить за нормализацией ситуации с перевозками департамент промышленности и транспорта Воронежской области. А также Юго-восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.