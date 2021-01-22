В Воронеже полицейские остановили два нигде не зарегистрированных автомобиля

Рейд помог задержать пять нарушителей закона. Фото: из архива «КП»

В четверг, 21 января, инспекторы ГИБДД и сотрудники Центра фотовидеофиксации провели совместный рейд на Петровской набережной. В ходе него они остановили семь машин с иностранными номерами. При проверке оказалось, что у них нет неоплаченных штрафов.

В то же время водителей еще пяти машин уличили в различных нарушениях закона. Две из них нигде не были зарегистрированы. А за владельцами еще трех числились 29 неоплаченных штрафов. Один из них расплатился на месте, на двух других составили административные материалы.

Полицейские напоминают, что в смартфоне в приложении ГИБДД можно узнать о том, числятся ли за вами неоплаченные штрафы. При этом нарушителям дают возможность воспользоваться скидкой. Они могут оплатить в 20-дневный льготный период половину от суммы штрафа.