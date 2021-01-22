В Воронеже женщину, хотевшую купить породистого щенка, мошенница лишила 140 тысяч рублей

58-летняя жительница Левобережного района стала очередной жертвой аферистов в Сети. Внимание женщины привлекло объявление в интернете о продаже щенка йоркширского терьера. Она стала переписываться с дамой, представившейся заводчицей собак. И договорилась, что перечислит деньги по присланной ссылке.

То, что прислала «заводчица», была форма, требующая внесения секретных данных банковской карты. Доверчивая женщина ее заполнила. Сразу после этого с карты любительницы собак сняли 140 тысяч рублей. Продавщица щенка на связь выходить перестала. Жертва обмана поняла, что ее «развели», и обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Аферистку разыскивают.

Полицейские еще раз обращаются к гражданам: не доверяйте незнакомцам, призывающим по телефону или в Сети сделать какие-либо сомнительные финансовые операции. А если стали жертвой мошенничества, сразу обращайтесь в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше будут шансы быстро поймать аферистов.