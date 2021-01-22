Воронежцев предупредили о визитах людей, которые будут интересоваться их доходами

В Воронежстате предупредили о том, что до 6 февраля к жителям области могут прийти люди и задать вопросы о доходах и участии в социальных программах. Как отметили в ведомстве, исследование по этим двум вопросам проводят на основании решения Правительства России.

В Воронежской области интервьюеры планируют пообщаться с представителями 952 домашних хозяйств. Перед разговором они должны предъявить специальные удостоверения и паспорт.

Цель исследования – узнать долю зарплаты, пенсии, пособия и другие доходов в бюджете семей, а также узнать, как работают социальные программы и доходят ли они до тех, кому предназначены.

Результаты опросов обещают использовать для разработки и реализации мер демографической и социальной политики, направленных на улучшение жизни людей.