В Воронеже преподаватель колледжа попалась на взятке от студента

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области преподавателя филиала «Ростовского госуниверситета путей сообщения» уличили в получении взятки от студента. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России 20 января.

Поводом к этому послужили собранные материалы ФСБ. По версии следствия, инцидент произошел еще в 2019-м году. Деньги в размере 15 тысяч рублей преподаватель получила в период с февраля по декабрь. Студент-третьекурсник хотел видеть в своей зачетке положительную оценку по предмету. Взятка предполагалась за успешную сдачу комплексного экзамена по профессиональным модулям.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается. Силовики не исключают, что в нем могут появиться новые эпизоды выставление оценок за денежное вознаграждение.

За получение взятки преподавателю грозит до 8 лет лишения свободы.