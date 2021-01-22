Стало известно, насколько выросли цены в Воронежской области в 2020 году

Кошелек из-за возросших расходов становится все более тощим. Фото: из архива «КП»

В Воронежстате рассказали о том, как изменились цены в прошедшем 2020 году.

По данным статистиков, рост цен с начала 2020 года составил 106,9 процента. В то время как в 2019-м – 102,6%. При этом если сравнивать декабрь 2020-го с тем же месяцем 2019-го, то за продовольственные товары продавцы стали брать на 7,8 процентов больше денег. Для сравнения: в декабре 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018-го цены подросли всего на 1,1 процента.

В декабре 2020 года даже по сравнению с ноябрем продовольственные товары подорожали на 1.7 процента. Цены на свежие помидоры и огурцы выросли в 1.4 раза. А за неразделанную мороженую рыбу, кур, яйца, икру лососевых рыб, картофель и почти все виды овощей и фруктов приходилось платить больше от 3,9 до 19 %. В то же время подешевели сахар, пшено, чеснок и апельсины (на 2.4–9.6 %).

Стоимость минимального набора продуктов в Воронежской области в расчете на месяц в декабре 2020 года составила 3794 рубля и выросла по сравнению с тем же месяцем 2019-го на 10,2 процента.

Непродовольственные товары в декабре 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019-го подорожали чуть меньше, чем продукты питания - на 6.8 процента. В декабре 2019-го по сравнению с последним месяцем 2018-го цены подросли вдвое меньше – на 3.4%.

В декабре 2020-го по сравнению с ноябрем цены на товары этой группы поднялись на 0.8 процента. На 2,9–7,8% подорожали мужские носки, древесностружечные плиты, сухие корма для животных, легковые иномарки, металлочерепица. В то же время снизились цены на еврошифер, электропылесосы, флеш-накопители USB (на 1–2,1 %). По группе медицинских товаров на 3,4–4,7 процента стали дороже электронные медицинские термометры, аллохол, валидол и таурин. А вот левомеколь и бромгексин подешевели на 1,2–1,3 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала 2020 года повысились на 5.8 процента (в соответствующем периоде 2019 года – на 3.3 %).

В декабре по сравнению с ноябрем тарифы на услуги выросли на 0.3 процента. На 3,6–14,1% подорожали проезд в дальних поездах, проживание в пансионатах и домах отдыха, плата за пользование потребительским кредитом. Одновременно на 14,8 процента снизилась стоимость полета в салоне экономического класса самолетов.