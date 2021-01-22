На строительство Остужевской развязки в Воронеже власти попросили денег у Минтранса

Минтранс РФ рассмотрит возможность выделить деньги на строительство Остужевской развязки. Сейчас этот вопрос «прорабатывается» на федеральном уровне. Об этом сообщила пресс-служба облправительства 22 января.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с замминистра транспорта – руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Они обсудили в том числе и федеральное финансирование объекта.

Напомним, разговоры о строительстве Остужевской развязки идут уже не один год. Планируется, что она свяжет федеральные трассы на подъезде к Воронежу со стороны Курского направления и выезд из города в направлении дороги Р-22 «Каспий».

В проект уже были внесены корректировки, госэкспертиза дала положительное заключение еще в конце 2019 года. Власти Воронежа пообещали приступить к строительству в 2021 году, после реконструкции моста на улице Ленина, но средств на это пока нет.

Кстати, альтернативным проездом на время строительства развязки должна стать новая автомобильная дорога, которая соединит микрорайон «Электроника» с улицей Землячки.

Ранее называлась и сумма, которая требуется, – 4,7 млрд рублей.

Всего в строительстве три этапа. На первом реконструируют участок магистрали от путепровода на улице Остужева через железную дорогу до примыкания к существующей транспортной развязке на пересечении с автодорогой М-4 «Дон». На втором – участок от транспортной развязки Северного моста на левобережном подходе до путепровода по улице Остужева, а на третьем – участок пересечения Остужева и железнодорожных путей.