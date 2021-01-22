В райцентре Воронежской области поезд сбил насмерть мужчину

На железнодорожных путях и вблизи них нужно быть особенно внимательным. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Лисках в железнодорожном депо случилась трагедия. Утром в четверг, 21 января, поезд сбил насмерть мужчину. Случилось ЧП около остановки 666 километр. Правоохранители выясняют подробности ужасного происшествия. А также выясняют личность погибшего.

Напомним, 3 января около 18.45 на железнодорожной станции Давыдовка в Лискинском районе пассажирский поезд Симферополь – Москва сбил насмерть 40-летнего мужчину. Он шел по краю платформы, и, видимо, потоком воздуха его повалило на рельсы. По поводу этого ЧП также проходит доследственная проверка.

В 2020 году подобных трагедий было немало: на железнодорожных путях погибли 16 человек.