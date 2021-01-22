Воронежцев предупредили об опасном масле

Не всякое масло стоит покупать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о потенциальной опасности сливочного масла, на упаковке которого написано: ООО «Русская фабрика вкуса» (161200, Вологодская область, г.Белозерск, ул. Васинова, д.45). Дело в том, что коллеги наших санитарных врачей выяснили, что по указанному на упаковке адресу на самом деле находится одноэтажный деревянный жилой дом без каких-либо производственных помещений.

С маслом, которое непонятно где делали, сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. А воронежцев предупреждают: увидите эту продукцию в продаже, естественно, ни в коем случае не покупайте. И сообщите о том, где торгуют этим маслом, по электронной почте: http://www.36.rospotrebnadzor.ru., либо обычным письмом по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а.