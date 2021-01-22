Родственники умершей от ковида медсестры не получат выплату 2,7 млн рублей

Воронежский облздрав подтвердил смерть от коронавируса 65-летней медсестры из Боброва Галины Сыровой (напомним, она две недели была на кислородной поддержке, но скончалась 18 декабря). Однако, согласно результатам эпидрасследования, ее заболевание не связали с профессиональной деятельностью.

- По информации Бобровской районной больницы, Галина Викторовна Сырова действительно умерла от последствий новой коронавирусной инфекции, однако комиссия Центра профпатологии установила, что заболевание не было связано с профессиональной деятельностью. Галина Викторовна работала медицинской сестрой, в ее обязанности входила стерилизация медицинского инвентаря, - отметили в департаменте здравоохранения.

Напомним, если по результатам эпидрасследования устанавливается, что умерший медик заразился, исполняя свой профессиональный долг, государство выплачивает их семьям денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.