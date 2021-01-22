Девушку из Воронежа, хотевшую купить холодильник по интернету, обманула мошенница из Башкирии

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в мае 2020 года. 29-летняя жительница Коминтерновского района обратилась за помощью после того, как стала жертвой аферы в Сети.

Девушка рассказала, что решила купить холодильник по объявлению в интернете. Одна информация ее заинтересовала. Привлекла прежде всего невысокая цена – 11 тысяч рублей. Она вступила в переписку с разместившей объявление особой. Та заявила, что деньги можно кинуть по посланной ссылке, а уж за доставку холодильника и вовсе можно не опасаться – все будет четко. Девушка поверила и перечислила деньги. После чего телефон мнимого продавца замолчал.

Сотрудники уголовного розыска сумели выяснить, что объявление размещала 18-летняя жительница Башкортостана. Оперативники задержали ее по месту жительства и доставили в местный отдел полиции. Юная башкирка признала свою вину и заявила, что украденные деньги уже потратила.

Полицейские выясняют возможную причастность юной аферистки к похожим преступлениям в других регионах России. Пока же в отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит до пяти лет лишения свободы. Юную мошенницу поместили в СИЗО, решается вопрос об ее аресте.