В Воронеже водитель, у которого кончился бензин, чуть не замерз на дороге

Полицейские помогли водителю не обморозиться. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В селе Верхняя Хава экипаж ГИБДД – инспектор Максим Крюков и начальник отдела Илья Громов – увидели у дома № 81 на улице Калинина стоявшую на обочине «семерку». Полицейские решили поинтересоваться, не нужна ли помощь, - стоял сильный мороз. Оказалось, что они подоспели как раз вовремя.

Оказалось, что молодой пока еще неопытный водитель не рассчитал правильно, сколько ему нужно топлива, чтобы доехать, куда надо. И бензин закончился, когда до пункта назначения оставалось каких-нибудь два-три километра. Молодой человек к тому же не взял с собой шапку и перчаток и стал сильно замерзать. Когда подъехали полицейские, он судорожно пытался вызвонить кого-то из знакомых, чтобы они ему помогли.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю добраться до ближайшей АЗС, где он наполнил канистру бензином и вернулся назад. Мужчина поблагодарил полицейских и поехал дальше.