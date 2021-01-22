Воронежца, напавшего на журналиста с газовым баллончиком, отправили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские следователи предъявили обвинение 33-летнему сотруднику одной из коммерческих организаций, который распылил в лицо журналисту газовый баллончик. Мужчину поместили в СИЗО. Он стал фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности с применением насилия. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

Подробностями поделились в пресс-службе СУ СК по Воронежской области 22 января. Инцидент произошел 12 ноября прошлого года. Тогда корреспондент программы одного из федеральных каналов по редакционному заданию прибыл в офис юридической фирмы. Ее сотрудник зверски отказал в получении информации – брызнул в лицо журналисту из газового баллончика.

В данный момент злоумышленник заключен под стражу и находится в СИЗО.

Следователи продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства произошедшего.