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Общество

В центре Воронежа на время церемонии возложения венков перекроют одну из улиц

Ритуал посвящен празднованию 78-й годовщины освобождения города
Олег ИВАНОВ
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Движение транспорта в это время будет осуществляться по другим улицам

Движение транспорта в это время будет осуществляться по другим улицам

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

25 января в течение 40 минут будет закрыто движение по одной стороне проезжей части у памятника Ивану Даниловичу Черняховскому. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с торжественным ритуалом возложения венков и цветов - он посвящен празднованию 78-й годовщины освобождения Воронежа.

25 января с 9:40 до 10:20 будет перекрыто движение проезжей части по улице Кольцовской, примыкающей к памятнику Ивану Черняховскому.

- Движение транспорта в это время будет осуществляться по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира, - отметили в городской администрации.