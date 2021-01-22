Пропавшего 17-летнего парня через 2,5 месяца нашли живым под Воронежем

17-летнего парня из Павловска Воронежской области искали, что называется, всем миром – и силовики, и полиция, и волонтеры. Два с половиной месяца о нем не было никаких известий. Юноша ушел из дома еще 4 ноября и не вернулся. Проходила информация, что он может находится не только в Воронежской области, но и соседней Липецкой и даже в Краснодарском крае. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодого человека. Наконец, его нашли.

Как сообщили правоохранители 22 января, ориентировки о несовершеннолетнем были отправлены во все регионы России, за дело взялись наиболее опытные криминалисты, допрашивались родственники, соседи, одногруппники по учебе парня и его знакомые. Стражи порядка «пробивали» его телефонные номера на предмет звонков.

В результате подростка удалось найти 15 января 2021 года. Он находился недалеко от своего родного города Павловска. После этого его незамедлительно доставили домой. Что он там делал и почему ушел из дома и не подавал о себе информации, правоохранители не разглашают. По предварительным данным, в период отсутствия несовершеннолетнего противоправных действий в отношении него не совершено.

Сейчас решается вопрос по возбужденному уголовному делу. Силовики примут обоснованное процессуальное решение.