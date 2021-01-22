От коронавируса умерли 20 воронежцев за сутки

Из архива КП Фото: из архива "КП"

Печальную статистику опубликовал пресс-центр облправительства в пятницу, 22 января. В Воронежской области за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек. Всего с начала эпидемии болезнь не смогли победить 1670 пациентов.

Днем ранее в регионе коронавирус унес жизни еще 23 человек. Также не уменьшается количество ежесуточно выявляемых заболевших. Недуг констатировали еще у 384 граждан в области. Всего методом ПЦР ковид медики обнаружили у 54778 пациентов. Основная часть пациентов уже выздоровела. Победить коронавирус смогли 49442 человека.

Говоря о ситуации в целом, на протяжении января в регионе продолжает регистрироваться суточный прирост до 395 случаев. Больше всего инфицированных в возрастных группах 40-65 лет (51%, снижение на 2%) и 18-39 лет (29%, рост 4%).