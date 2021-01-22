Под Воронежем перевернулся микроавтобус: водитель погиб, пострадала пассажирка

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Очередное ЧП произошло на 32 км дороги Р-193 Воронеж – Тамбов в Новоусманском районе 21 января. На трассе перевернулся микроавтобус. В результате аварии погиб на месте 52-летний водитель. В салоне авто в это время находилась 53-летняя пассажирка. Она получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, ДТП зафиксировали в 10:25 четверга. По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Луидор 225000» не справился с управлением. Из-за этого авто съехало в кювет, а затем машина перевернулась. Мужчина скончался на месте.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.