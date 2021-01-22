В массовой аварии трех легковушек под Воронежем погиб водитель

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

На трассе М4 «Дон» в Новоусманском районе «Форд Фокус», выехав на «встречку», влетел в иномарку. Водитель машины погиб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 22 января.

Авария произошла сегодня утром примерно в 8.20 на 17 километре автодороги М4 «Дон» на границе с Липецкой областью, недалеко от села Малая Приваловка. По предварительным данным 68-летний местный житель на автомобиле «Форд Фокус», в результате обгона выехал на «встречку» и столкнулся с «Сузуки Витара», которым управляла 29-летняя жительница Верхнехавского района.

После этого «Форд Фокус» отбросило, и он влетел в двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 50-летний житель Новоусманского района.

В результате ДТП водитель «Форд Фокус» погиб на месте. Также пострадала женщина, находившаяся за рулем «Сузуки Витара». Она доставлена в медицинское учреждение.

По факту сотрудники полиции проводят проверку. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.