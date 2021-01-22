Житель Воронежской области подозревается в перевозке боеприпасов

В Борисоглебске задержали 49-летнего местного жителя, у которого полицейские в автомобиле нашли оружие и боеприпасы. Мужчина, незаконно перевозивший их, попал под уголовную статью. Сейчас его дело готовится рассматривать Грибановский районный суд.

По версии дознания, инцидент произошел в июле 2020 года. Тогда автомобиль, на котором ехал обвиняемый, остановила полиция. При досмотре в багажнике нашли охотничьи патроны и ружье, переделанное из списанного охолощенного. Он пояснил, что оружие приобрел ранее «из-под полы». При этом разрешительного документа на него не имел.

Правоохранители возбудили в отношении него дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов). Сейчас оно передано судье. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к слушанию.