На пожаре под Воронежем обгорел 63-летний мужчина

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар в жилом доме произошел 21 января в селе Данково Каширского района. Сообщение о ЧП, случившемся в одном из домов по улице Набережной, поступило спасателям в 15:06.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, возгорание удалось ликвидировать в 15:27. Огонь бушевал настолько сильно, что в жилом доме 10х6м сгорела и обрушилась крыша по всей площади. На месте работали два пожарных отделения – ПСЧ-41 и ДПК «Осень».

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате в огне пострадал 63-летний мужчина. Он сильно обгорел и с ожогами его госпитализировали.

Как пояснили в МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.