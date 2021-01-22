Под Воронежем будут судить автоледи, которая насмерть сбила пенсионерку на скутере

Фото из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дошло до суда уголовное дело, фигуранткой которого стала 18-летняя девушка, сбившая на дороге пожилую женщину на скутере. Пенсионерка умерла на месте. Об этом сообщили в Грибановском райсуде 21 января.

Юного водителя обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла в сентябре 2020 года в поселке Грибановка на улице Ленина днем, около 12.20. По версии дознания, девушка на «Мазде», только получившая права, допустила столкновение с едущим впереди нее в попутном направлении скутером из-за невнимательности к окружающей обстановке. Она не выдержала безопасную дистанцию, дала по газам и снесла ехавшую впереди байкершу. В результате ДТП пожилая женщина погибла.

В данный момент уголовное дело передано судье. Решается вопрос о назначении дела к слушанию.