В Воронеже скончался генеральный директор «Газтеплоэнерго» Борис Алпатов

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В Воронеже скончался член городской общественной палаты, генеральный директор ООО «Газтеплоэнерго» Борис Алпатов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 21 января. Бориса Петровича не стало на 75-м году жизни.

В прошлом он возглавлял Верхне-Донское управления Ростехнадзора, покинул пост по достижении пенсионного возраста. Преподавал в воронежском архитектурно-строительном университете.

В общественной палате Борис Алпатов занимал пост председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления, вопросам ЖКХ, качеству жизни, экологии и охране окружающей среды.

- Мы знали его не только как активного участника газификации области, успешного руководителя ведущих отраслевых предприятий, работающих в реальном секторе экономики региона, управленца федерального уровня, талантливого специалиста, педагога ВГАСУ и мудрого наставника, но и как видного общественного деятеля, отзывчивого и трудолюбивого человека, принципиального и надежного соратника, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.