От Воронежа в «Топ-1000 культурных туристических брендов России» включили Петра I, Бунина и Пескова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В общенациональный рейтинг «Топ-1000 культурных туристических брендов России» вошли воронежские достопримечательности и выдающиеся персоны, без которых невозможна история нашего города.

В категории «Персоны» Воронеж и область представляют император Петр I (строивший в наших краях первый российский флот), Нобелевский лауреат Иван Бунин (родившийся в Воронеже), журналист Василий Песков (родившийся селе Орлово, в честь него назван заповедник, библиотека и одна из улиц города), воробьевская частушечница Анастасия Ивонина (носительница песенного наследия Воронежского края, лауреат Национальной премии «Душа России», обладатель премии Министерства культуры РФ «За заслуги в развитии народного творчества»), Святые князья Борис и Глеб (первые русские канонизированные святые, в честь которых назван Борисоглебск).

В категории «Сооружения» Воронежскую область представляют археологический комплекс «Костенки» со стоянками первобытного человека времен каменного века, Дивногорье и Белогорье с их меловыми останцами и пещерными храмами.

В номинации «Образы» Воронежский край представляет река Хопер - крупнейший левый приток Дона с уникальной флорой и фауной, а в категории «Природа» - Воронежский океанариум.

Рейтинг «Топ-1000 культурных туристических брендов России» разрабатывается проектом «Живое наследие» при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив и Общенационального союза индустрии гостеприимства на конкурсной основе.