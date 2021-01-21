Воронежский «Апекс» продали с молотка за 81 млн рублей

Воронежский «Апекс» наконец продали на торгах. В аукционе участвовало три претендента. Объект ушел за 81 млн столичной предпринимательнице, представляющей интересы крупнейшего воронежского девелопера.

Старейший бизнес-центр столицы Черноземья на Платонова, 8 (построенный в 1992 году, в нем раньше проводились концерты, фестивали и игры КВН) давно был в запустении, в последние годы здание банкротилось. И продать «Апекс» (часть четырехэтажного здания площадью 5,3 тыс. кв. м. и право аренды земельного участка под ним площадью 5,8 тыс. кв. м) удалось не с первой попытки, первоначально за него торговали 171 млн, но продать в апреле 2020 года за ту сумму не смогли. Начальная сумма следующих торгов была на 10% ниже. В итоге удалось продать объект фактически за полцены.