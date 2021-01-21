Воронежская филармония устроит «Карнавал животных»

Знаменитая зоологическая фантазия Сен-Санса прозвучит в исполнении Воронежского симфонического оркестра 24 января в концерте «Французские мотивы».

Задуманный как сюрприз, «Карнавал животных» стал для Сен-Санса своего рода сочинением-капканом. Ведь именно с ним в первую очередь ассоциируется имя композитора. Сен-Санс даже запретил издавать «Карнавал животных», не желая прослыть автором «несерьезной» музыки. Исключение было сделано лишь для пьесы «Лебедь»: еще при жизни Сен-Санса она прочно вошла в репертуар виолончелистов.

24 января в программе дневного воскресного концерта «Карнавал животных» предстанет во всей красе: от «Королевского марша льва» до жизнерадостного «Финала» с участием всех обитателей музыкального зверинца, который населяют и медлительные черепахи, и стремительные антилопы, и прекрасный лебедь, и даже древние ископаемые.

Продолжит «Французские мотивы» Концерт для двух фортепиано с оркестром Пуленка - младшего современника и соотечественника Сен-Санса. Это сочинение получило признание слушателей сразу после премьеры и до сих пор пользуется заслуженной популярностью у музыкантов и публики. Успеху концерта во много способствовал оригинальный стиль, выдержанный в духе немого кино. Кроме того, в качестве дополнительной экзотики в конце первой части Пуленк добавил причудливый пассаж, который был навеян звучанием балийской гамеланской музыки, услышанной композитором на Колониальной выставке 1931 года в Париже.

Начало в 13.00.