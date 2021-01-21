Известный скрипач сыграет воронежцам Чайковского

На два дня в Воронеж с гастролями приедет молодой, но уж известный скрипач Айлен Притчин. Музыкант - лауреат XVI Международного конкурса имени Чайковского, а также обладатель множества наград, среди которых первые и специальные призы конкурсов и фестивалей в России, Японии, Болгарии, Италии Австрии. Притчин играет на копии скрипки Гваданини, сделанной в XIX веке в Италии.

22 и 23 января музыкант исполнит в филармонии Концерт для скрипки с оркестром Чайковского - одно из самых известных произведений скрипичного репертуара, в котором сочетаются симфонический размах, виртуозный блеск и поэтическая глубина. Во второй части программы в исполнении Воронежского симфонического оркестра под руководством Владимира Вербицкого прозвучит Четвертая симфония Чайковского - произведение, рожденное огромным напряжением чувства и мысли, представляющее важный этап творчества композитора в симфоническом жанре.