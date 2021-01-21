Мощный циклон закачает в Воронежскую область тепло из Африки

Оттепель, предположительно, продлится до середины следующей недели. Фото: Иван ВИСЛОВ

Воронежские синоптики рассказали о погоде на выходные и начало следующей недели. Потепление будет еще более сильным, чем предполагали ранее.

- На смену антициклону, который принес в нашу область аномальные по нынешним временам холода, придет мощный циклон, центр которого располагается в районе норвежской столицы Осло, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – И он принесет с собой, напротив, очень теплый воздух, который будет закачивать через Средиземнозорье из Африки. В результате на выходных и в начале следующей недели дневные температуры будут в районе +4 градусов. Да и ночью столбик термометра не опустится ниже нуля. Такая сильная оттепель продлится ориентировочно до середины следующей недели. А затем вернется нормальная для зимы погода. Ночью ожидается температура в районе -10…-12 градусов, днем -5…-7.

И более конкретно по погоде в ближайшие дни. В ночь на пятницу, 22 января, синоптики прогнозируют небольшой снег и -9 градусов. Южный ветер сменится на юго-западный. Днем будет пасмурно, при этом потеплеет до +2.

Ночью в субботу, 23 января, вернется южный ветер. Опять будет пасмурно при нуле градусов. Днем солнце тоже не выглянет, зато потеплеет до +4.

В ночь на воскресенье, 24 января, метеорологи обещают +2 градуса. Луна будет выглядывать из-за облаков. Днем потеплеет до +4. Солнце иногда будет пробиваться сквозь тучи.

Ночью в понедельник, 25 января, вместо южного ветра подует юго-восточный. При температуре +1 будет идти небольшой снег. Он не прекратится и днем. При этом снова потеплеет до +4.