Укравшего у воронежца деньги мошенника нашли в Башкортостане

В июле 2020 года 25-летний воронежец нашел в интернете объявление о продаже автомобильных дисков. Он связался с продавцом. Оказалось, что тот живет в другом регионе. Но хозяин согласился после полной оплаты стоимости дисков отправить их покупателю с помощью транспортной компании. Воронежец согласился и перевел на чужую банковскую карту 15 тысяч рублей.

Вот только продавец, как только получил деньги, перестал выходить на связь. Оплаченный товар мужчина так и не получил. Осознав, что стал жертвой мошенника, он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника: им оказался 32-летний житель республики Башкортостан. Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания. Мужчина признался, что действительно продавал автомобильные диски, однако после сделки не удалил объявление. Тогда-то ему и позвонил воронежец. Мошенник «продал» диски второй раз, но отправлять ему было уже нечего.

- Подозреваемый возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.