Воронежский бизнесмен, застреливший на охоте водителя, получил год исправительных работ

По делу об убийстве директором Борисоглебского мясокомбината своего водителя наконец вынесли приговор. Балашовский суд Саратовской области назначил предпринимателю наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Ему также запрещено на это время пользоваться огнестрельным оружием.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года на охоте в Грибановском районе. Предприниматель из карабина попал в водителя, стоявшего за мишенью. Его судили за убийство по неосторожности, и в мае 2020 года Грибановский райсуд закрыл дело из-за примирения сторон. Но с решением не согласилась прокуратура. После этого дело прошло несколько судов. В итоге приговор 15 декабря 2020 года вынес Балашовский суд.