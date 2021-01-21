В Воронежской области от коронавируса умерла еще одна медсестра

Родственники сообщили о смерти от осложнений коронавируса медсестры Бобровской райбольницы - 65-летняя Галина Сырова умерла две недели была на кислородной поддержке, но 18 декабря умерла.

Она проработала в Бобровской районной больнице 30 лет.

Облздрав пока не подтвердил, что смерть медика произошла из-за ковида. Напомним, если эпидрасследование подтвердит, умершие медики заразились, исполняя свой профессиональный долг, государство выплатит их родственникам денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.

От коронавируса в Воронежской области скончались уже несколько медиков: хирург Нижнедевицкой райбольницы Василий Попов, его коллега из Эртильской больницы Александр Махай. Ушел из жизни 50-летний Сергей Чекмарев, занимавший должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы.

От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов.

В ноябре умерли от ковида 71-летний заведующий колопроктологическим отделением больницы №3 Владимир Андрейчук, 60-летний врач скорой помощи Игорь Жуков, а также 64-летняя старшая медсестра больницы №3 Валентина Козырева и 56-летняя заведующая терапевтическим отделением поликлиники №7 Ольга Князева.

Жертвами коронавируса стали 62-летний Виктор Петров из Новоусманской райбольницы, санитарка приемного отделения больницы №3 Татьяна Терновых. Кроме того, скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологическим отделением Павловской райбольницы Елена Минакова. Ей было 57 лет. Умер от коронавируса также врач Верхнемамонской больницы Алексей Денисов.