В райцентре Воронежской области директора «Теплосетей» оштрафовали на 100 тысяч за заправку его авто за казенный счет

В Поворинском районном суде вынесли приговор 52-летнему директору местного МУП «Теплосети».

С января по февраль 2020 года этот начальник передавал водителям возглавляемого им предприятия кассовые чеки на заправку топлива его личного автомобиля. А еще он требовал написать в путевые листы ложные сведения о покупке топлива для служебного транспорта. Делали это для того, чтобы получить в кассе «Теплосетей» для директора компенсацию за заправку его машины.

В итоге суд признал, что директор нанес ущерб казне на 13 тысяч рублей. Руководитель коммунального предприятия свою вину признал и компенсировал причиненный ущерб. А суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Впрочем, у директора есть время обжаловать это решение.