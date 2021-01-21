Ни на севере, ни на юге Воронежской области не чистят снег и лед

Прокуратура обязала коммунальщиков чистить улицы лучше. Фото: Иван МАКЕЕВ

В двух противоположных концах Воронежской области проверки прокуратуры вскрыли схожие проблемы. В Семилукском и Кантемировском районах не справляются с уборкой снега и льда.

В Семилукском районе не чистят дворы возле домов, а тротуары и пешеходные дорожки не посыпают песком. Также не проводят огнезащитную обработку деревянных конструкций крыш многоэтажек. Сотрудники местной прокуратуры посчитали, что за это должны отвечать работники ООО УК «Домоуправ», ООО УК «Гарант Эксперт Сервис», ООО УК «Планета Управдом», ООО УК «Дельфин», ТСН ТСЖ «Кристалл», ТСН ТСЖ «Мечта» и ТСН «Северянка»

По итогам проверки прокурор района внес представления руководителям четырех УК и председателям трех товариществ собственников недвижимости об устранении нарушений закона. По сведениям надзорного ведомства, коммунальщики уже начали принимать меры по устранению нарушений.

В то же время в селах Кантемировского района абсолютно те же проблемы. Там все тропы завалены снегом. и никто не спешит его убирать. Прокуратура района внесла представления главам администраций 15 сельских поселений с требованием об устранении нарушений и привлечении их виновников к ответственности.