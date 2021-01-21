В Воронеже назвали новую дату открытия движения по мосту на улице Ленина

В конце марта планируется все-таки собрать конструктив путепровода Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В январе 2021 года техническое движение по путепроводу на улице Ленина не запустят. Главная сложность, из-за которой мост не удалось быстро собрать на место - это необходимость забивать трубошпунты, которые из-за сложных грунтов долго приходится вбивать до проектной глубины. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе мэрии.

Впрочем, об этих сложностях, возникших во время реконструкции моста, рассказывали и ранее. Сейчас работы идут в нормальном графике. Как передает пресс-служба мэрии слова главы города Вадима Кстенина, в конце марта планируется все-таки собрать конструктив путепровода, заасфальтировать его и соответственно открыть движение.

Напомним, мост удалось разобрать за одни сутки 1 ноября. Появились два сценария развития событий. Оптимистичный - в этом случае водители получат в свое распоряжение новый мост уже к концу января 2021 года. И пессимистичный - строительство моста может затянуться по непредвиденным причинам до мая 2021 года.