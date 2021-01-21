Годовщину освобождения Воронежа от фашистов отметят онлайн

Реконструкцию боев за Воронеж отменили из-за коронавируса Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 января Воронеж отмечает 78-ю годовщину освобождения от фашистов. В этом году по обыкновению возложат венки к воинским захоронениям, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в обороне и освобождении города, и тружеников тыла, работавших на предприятиях Воронежа. А остальные мероприятия пройдут онлайн из-за коронавирусных ограничений, чтобы не создавать массовость и не подвергать риску заражения горожан.

В частности, онлайн состоятся районные этапы городского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», конкурсы чтецов «Воронеж…212 дней» и «Воронеж непокоренный!», выставки детских рисунков, концерт «212 дней и ночей…», соревнования среди воспитанников военно-патриотических объединений «Малый Сатурн».

Напомним, традиционную военно-патриотическую реконструкцию «Бои за Воронеж» отменили.