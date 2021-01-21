Воронежец из-за старой обиды на соседку устроил пожар

32-летнему воронежцу грозит до 5 лет тюрьмы. У мужчины был давний конфликт с 62-летней соседкой. Не известно, что они не поделили, но горожанин решился на поджог: он спалил сарай по улице Тамбовская. Во время пожара никто не пострадал. Но причиненный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Воронежу. Полицейские быстро поняли, что к поджогу причастен сосед потерпевшей женщины. В отделе полиции 32-летний воронежец признался в содеянном и объяснил свои действия обидой на потерпевшую.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.