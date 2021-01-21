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Происшествия

Житель Воронежской области насушил 750 г конопли

У сельчанина нашли в сарае большую коробку с марихуаной
Ярослав ИВАНОВ
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У жителя Таловского района нашли крупную партию наркотиков. 26-летний житель поселка Утиновка, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, хранил в сарае картонную коробку, доверху наполненную высушенными частями конопли.

Экспертиза подтвердила, что сухие растения являются марихуаной. В коробке было более 730 граммов травки.

Сельчанин показал место, где собрал "гербарий", он признался, что собирался использовать траву для личного употребления. Теперь ему грозит срок за незаконное хранение наркотиков.

Криминал