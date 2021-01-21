На Левом берегу Воронежа отремонтировали коллектор, которому более 50 лет

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Коммунальщики отремонтировали канализационную ветку в районе улицы Циолковского, где из-за того, что провал случился под высоковольтной линией, закрывали движение троллейбусов. Причиной обрушения железобетонного свода коллектора стала коррозия и высокий износ: этому коллектору, который обслуживает весь микрорайон ВАИ, уже больше полувека. Работы смогли провести без остановки водоотведения, для этого задействовали временную резервную линию и оборудование для перекачки стоков. Четыре метра участка трубы накрыли стальным куполом, восстановив поврежденный свод коллектора диаметром 800 мм, отметили в РВК-Воронеж.

Полностью восстановить дорожное покрытие на участке планируется уже к завтрашнему дню, сейчас там кладут литой асфальт, который предназначен для работы в условиях низких температур.