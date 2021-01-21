Завершился опрос по поводу переноса пугающего арт-объекта «Аленушка» в Воронеж

Результаты опроса

В Воронеже подвели итоги опроса горожан по арт-объекту «Аленушка». Напомним, в декабре 2020 года в официальной группе мэрии задали такой вопрос: как вы считаете, должна ли эта композиция найти свое место в нашем городе?

Практически 53% респондентов не хотят видеть необычную скульптуру в Воронеже. В противовес им около 35% опрошенных наоборот желают, чтобы «Аленушка» переехала на одну из местных улиц. Остальные 12% также не против памятника, но только если он будет установлен на частной, а не на общедоступной территории.

Напомним, 18 декабря в одном из новоронежских парков появился памятник Аленке - в честь девушки, по преданию основавшей местное село Новая Аленовка. Лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него в темное время суток.

21 декабря местные власти признали, что хотели увидеть некое другое, более человеческое лицо у памятника. В тот же день памятник убрали из парка.

12 июня в Нововоронеже должна появиться новая бронзовая скульптура Аленке. А за неудавшейся скульптурой выстроилась очередь из желающих ее купить. Были претенденты и из Воронежа.

- Мы считаем, что воронежцы свое мнение высказали очень четко. Надеемся, инициатор приобретения объекта в Воронеж это мнение учтет при принятии дальнейших решений. Все-таки он ведет бизнес в Воронеже и для воронежцев, а значит, должен уважать их позицию, – прокомментировали результаты опроса в пресс-службе мэрии.