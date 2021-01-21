В Воронеже директора школы оштрафовали за следы коронавируса на ручке двери

Центральный суд Воронежа на 50 тыс рублей оштрафовал директора школы №11 за нарушение санэпиднорм в пандемию. Санитарные врачи в конце сентября 2020 года провели проверку в образовательном учреждении после шести случаев ковида среди педагогов.

В ходе инспекции выявили пыль в кабинете информатики, отсутствие инструкции по применению к дезинфицирующим средствам, одно из которых к тому же не обладало способностью убивать вирусы, в буфете и туалетах не было антисептика. А в двух из 20 смывов обнаружили РНК коронавируса: на ручке одной из входных дверей и на кране женского туалета.

- Все нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора школе №11, устранили. В образовательном учреждении усилили противоэпидемические меры, - отметили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Напомним, на 25 тыс рублей за нарушение санэпиднорм в период ограничительных мер по коронавирусу оштрафовали директора школы в Грибановке.