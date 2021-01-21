В Воронеже спрос на арендное жилье падает, а цена растет

Бывшие арендаторы все чаще становятся собственниками жилья Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ставки аренды однокомнатных квартир в Воронеже выросли до 12 477 рублей в месяц. Прирост в цене за год составил 10,3%. Об этом сообщают специалисты федерального портала «Мир квартир».

Примечательно, что стоимость аренды двухкомнатного жилья наоборот снизилась на 9% до 16 797 рублей, как впрочем и трехкомнатного - на 10,8% до 23 185 рублей.

- Льготная ипотека на новостройки и снизившиеся ипотечные ставки на «вторичку» в этом году сыграли для рынка аренды роковую роль: население с удовольствием кредитуется и покупает недвижимость. Арендаторы становятся собственниками жилья, и спрос в сегменте найма квартир падает. Продолжение этого тренда мы увидим и в этом году, - считает Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

В то же время из-за пандемии коронавируса в Воронеже за год спрос на посуточную аренду жилья упал на 38%. Об этом сообщают уже аналитики сервиса «Суточно.ру». Вместе с этим в нашем городе подросла средняя стоимость бронирования жилья на 24 часа: в 2019 году она составляла 2070 рублей за сутки, а в 2020 году - уже 2200 рублей (прирост 6%).

- Из-за пандемии многие россияне отказались от поездок по стране в этом году. Арендодателям приходится не просто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них перепрофилировались и стали сдавать жилье в долгосрочную аренду. Но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться на плаву, - отмечает Юрий Кузнецов, основатель сервиса «Суточно.ру».