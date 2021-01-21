Под Воронежем Nissan перевернулся на крышу

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На 473-м километре автодороги «Курск-Саратов» в Борисоглебском районе в снежный плен попал Nissan Tiida. 37-летний из-за снегопада не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Благодаря придорожным сугробам мужчина не получил серьезных травм, но вытащить автомобиль в одиночку не мог.

Благо мимо проезжал наряд ДПС, полицейские оценили обстановку и помогли вызвать из сельскохозпредприятия в селе Третьяки трактор. Он расчистил подъездные пути, полицейские помогли перевернуть Nissan, а после вызвали эвакуатор, который отвез вызволенный автомобиль в ремонтную мастерскую райцентра.