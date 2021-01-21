В Воронеже женщина оставила ключи в «Опеле» и осталась без автомобиля

Сейчас угонщик находится под стражей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В декабре 32-летняя жительница Воронежа припарковала автомобиль «Опель Вектра» на ночь у одного из домов по улице Кольцевая. При этом хозяйка оставила ключи в замке зажигания. На утро машины уже не было на месте...

Полицейские быстро вычислили угонщика - им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний воронежец. В отделе полиции он признался, что проходя мимо автомобиля, увидел ключи и решил покататься. Через несколько дней мужчина оставил машину на территории Южного микрорайона.

- Автомобиль изъят сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас угонщик находится под стражей.