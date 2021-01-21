Мошенник заманил жертву в Воронежскую область, чтобы получить 370 тысяч рублей

Житель Павловского района Воронежской области разместил объявление о продаже машины «Газель» на сайте «Авито». Ему позвонил незнакомец и сообщил, что купит автомобиль. Мужчина уговорил продавца снять объявление с сайта.

Сам же «клиент» скопировал объявление и разместил его уже на сайте «Авто.ру», только изменил номер телефона на свой. Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель и сказал, что готов приобрести «Газель».

Мошенник объяснил, что машину можно забрать в Павловске у его друга, но предварительно деньги нужно перевести по телефону. 26-летний покупатель из Люберец Московской области приехал в Павловск Воронежской области, осмотрел машину, позвонил мошеннику и перевел ему 370 тысяч рублей. Только потом в разговоре с продавцом выяснилось, что это его машина, и что житель Московской области попался «на удочку» мошенника.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Организован полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к их совершению, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.