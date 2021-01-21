Экс-глава сельской администрации незаконно продал земельный участок под Воронежем

62-летнему бывшему главе администрации одного из сельских поселений Новоусманского района Воронежской области предстоит ответить за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

По предварительной информации, в 2016 году чиновник продал физическом лицу земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, без предусмотренных законом конкурсных процедур. При этом часть территории была собственностью другого сельского поселения. Ущерб муниципалитету устанавливается.

- Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Елена Андрикевич.