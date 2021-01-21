В Воронеже с помощью IP-камер следят за тем, как горожане выбрасывают мусор

Пока проект работает в пилотном режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На четырех площадках для твердых коммунальных отходов (ТКО) в Воронеже уже полтора месяца работают IP-камеры. Видеосистема установлена на улицах Путиловской, Кольцовской, Жукова и на Московском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области.

С помощью «умного» мониторинга контейнерных площадок планируют следить за наполняемостью баков и их своевременным вывозом. По задумке авторов она должна помочь понять причины их захламления. К примеру, если мусоровоз не смог подъехать к контейнерам из-за неправильно припаркованных автомобилей, камера зафиксирует это.

Пока проект работает в пилотном режиме. Информация обо всех нарушениях отправляется в облачное хранилище. В будущем система мониторинга может быть запущена по всему городу. Как отметили в департаменте, «заинтересованные организации получат доступ к этим данным и смогут оперативно на них реагировать».

- К настоящему моменту камеры зафиксировали 102 случая переполнения контейнеров, 8 случаев загрязнения площадок и 4 факта несанкционированной выгрузки крупногабаритных отходов в бытовые контейнеры. За полтора месяца работы системой было распознано и сохранено в «облаке» 954 номера автомобилей и мусоровозов, которые подъезжали к площадкам, а также зафиксировала 14 случаев нарушения правил парковки. Кроме того, камеры «насчитали» 754 человека, попавших в зону их видимости. В будущем этот показатель поможет определять скорость заполнения контейнеров и корректировать график работы мусоровозов, - рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.