Райцентр под Воронежем может расширить свои границы

Глава Новоусманского района заявил, что расширение Новой Усмани нужно и для соблюдения закона, и для более интенсивного развития райцентра. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов на встрече с депутатами сел Усманское 1-е и Усманское 2-е предложил рассмотреть вопрос об укрупнении райцентра. По его словам, это требует нормы закона. Дело в том, что сейчас в Новую Усмань входит село Усманское 1-е полностью, а вот Усманское 2-е только частично. А по закону населенный пункт может существовать в пределах только лишь одного муниципального образования.

- Объединение поселений также нужно для их сбалансированного развития, - пояснил Дмитрий Маслов. - Мы получим потенциальную возможность браться за еще более масштабные проекты. Объединенными поселениями будет руководить один глава, будет единый совет народных депутатов. Не поменяется практически ничего, кроме вывесок на зданиях нынешних администраций поселений. Муниципальные и государственные услуги будут оказывать по привычным адресам – в будущем основном здании администрации и территориальном отделе. Не исключено, что таких отделов в перспективе будет несколько, для удобства.

При этом в случае объединения сел Новая Усмань городом не станет. Будут и определенные неудобства, связанные с тем, что появятся улицы с одинаковыми названиями. Кроме того, жителям села Усманское 2-е придется поменять документы.

- Это должно произойти в плановом режиме, без какой-либо толкотни и очередей, - сказал Дмитрий Маслов.

В то же время вопрос о том, как пройдет объединение, еще не решен окончательно. Глава Новоусманского района рекомендовал депутатам обсудить все детали проекта с жителями Новой Усмани.

- В этом вопросе нужен открытый диалог. Я надеюсь, что к моменту обсуждений инициативы в рамках Советов народных депутатов вы примете взвешенное решение, подкрепленное мнением жителей села, - заявил Дмитрий Маслов.